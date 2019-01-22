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ДТП Происшествия

В центре Самары столкнулись Lada Granta и Lada Priora

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 января, в 1:00 в центре Самары произошло ДТП с участием 20-летнего водителя Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, молодой человек ехал по ул. Ульяновской в направлении ул. Галактионовской. В районе дома №197 на ул. Самарской он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Priora под управлением 30-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель Lada Priora. Он самостоятельно обратился в медучреждение.

По факту ДТП ведется проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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