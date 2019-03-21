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ДТП Происшествия

При столкновении иномарки и маршрутки в Ставропольском районе пострадали женщина и ребенок

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 марта, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием общественного транспорта, в результате которого пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 08:15 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем Suzuki, при выезде с переулка Огородного пос. Приморский на ул. Советская не предоставила преимущество в движении ехавшей по "главной" маршрутке и столкнулась с ней.

В результате ДТП пассажиры микроавтобуса — 14-летняя девочка и 24-летняя женщина получили травмы. Несовершеннолетняя пассажирка госпитализирована, вторая пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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