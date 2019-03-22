Как летать за счет работодателя

Советы тем, кто не хочет платить за перелет.

Как правило, работодатель оплачивает деловые поездки своих сотрудников. Но не все знают, что благодаря частым командировкам по работе можно получить бесплатные билеты для личного путешествия. Рассказываем, как это сделать.

Если вы часто летаете по рабочим делам рейсами S7 Airlines, убедите своего босса открыть в компании корпоративную карту с бонусной программой от авиакомпании. Аргументируйте это выгодой для компании. Когда все платежи по счету проходят безналично, будь то закупка товаров, оплата услуг подрядчика, представительские расходы или покупка авиабилетов, - это упрощает ведение бухгалтерии и страхует от возможной блокировки корпоративных счетов, поскольку банк видит операции и не будет подозревать компанию в обналичивании.

Кроме того, по тревел-картам для бизнеса банк возвращает часть расходов бонусами, которые компания в будущем может обменять на новые авиабилеты. А это уже реальная экономия средств.

Летайте в командировки с бизнес-картой и копите мили для себя. Вдобавок к бонусам для компании по тревел-карте начисляются мили S7 Priority на личный счет командированного сотрудника за каждый полет, совершенный компанией S7.

Можно ли копить мили при помощи компании, если у вас уже есть личная карта лояльности S7? Конечно, после привязки личного аккаунта к кабинету компании в S7 Prоfi мили не обнуляются. Вы сможете продолжить накопление миль с той суммы, которая была у вас на счете в программе S7 Priority.

Как начисляются мили каждому сотруднику, если бизнес-карта одна? Копить мили могут все сотрудники, которые совершают перелеты. Даже если к личному кабинету S7 Prоfi привязана одна бизнес-карта, купить билеты по ней можно на любого сотрудника.

С чего начать? Если работодатель открыл на ваше имя бизнес-карту "МИР Premium Business" в Промсвязьбанке, то это уже полдела. Нужно, чтобы компания зарегистрировалась в программе лояльности для корпоративных клиентов S7 Prоfi, после чего администратор программы (как правило, это сотрудник вашей компании, который занимается оформлением командировок) привяжет вашу карту в настройках онлайн-кабинета и направит вам приглашение зарегистрироваться в программе.

Где можно отслеживать накопленные баллы и мили? Компания сможет контролировать и тратить накопленные баллы в кабинете программы S7 Prоfi. Вы можете видеть свои мили и расходовать их в личном кабинете программы S7 Priority.

Сохранятся ли накопленные мили в случае увольнения из компании? Да, начисленные мили останутся с вами, даже если вы уже не сможете пользоваться корпоративной картой.

Сколько раз нужно слетать в командировку, чтобы заработать на бесплатный билет? Мили начисляются за оплаченные и фактически совершенные полеты регулярными рейсами S7 и авиакомпаний-партнеров, а также за услуги других партнеров программы. Они начисляются в процентах от расстояния полета в зависимости от тарифа, по которому приобретен билет. Поэтому на то, куда и как быстро вы сможете получить бесплатный перелет, влияет, летаете вы в командировки в Санкт-Петербург или во Владивосток, эконом- или бизнес-классом.

Получить подробную информацию и заказать карту можно в офисах обслуживания клиентов:

Офис "На Молодогвардейской"

Самара, ул. Молодогвардейская, 198

Офис "Аврора"

Самара, ул. Гагарина, 95

Офис "Победа"

Самара, ул. Победы, 92

Офис "Демократический"

Самара, ул. Георгия Димитрова, 117

Офис "Управленческий"

Самара, ул. Сергея Лазо, 17

Офис "Самарский"

Самара, ул. Ново-Садовая, 3

Офис "Пугачевский"

Самара, Пугачевский тракт, 74

Офис "Стара-Загорский"

Самара, ул. Стара Загора, 27

Офис "На Голосова"

Тольятти, ул. Голосова, 26а

Офис "Автозаводский район"

Тольятти, ул. Ворошилова, 33

Офис "Молодежный"

Тольятти, бул. Молодежный, 1

Офис "На Чайкиной"

Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 50

Офис "Кузнецкий"

Сызрань, ул. Советская, 102

Офис "Новокуйбышевский"

Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 29

8 800 333 25 50

www.psbank.ru

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