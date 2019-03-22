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ДТП Происшествия

Под Самарой внедорожник Mercedes 4matik повис на отбойнике после удара грузовика

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 марта, утром на трассе М-5 в районе пос. Курумоч произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника Mercedes 4matik, об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Фото: https://vk.com/dtp_sam

По предположениям очевидца и обсуждающих, Mercedes перед ДТП мог остановиться или притормозить перед пешеходным переходом, который обозначен "зеброй" на проезжей части, а водитель грузовика догнал его и ударил правой стороной кабины в левую заднюю часть кузова. При столкновении внедорожник развернуло и он повис правым передним колесом на железном отбойнике разделительной полосы.

Официальных сведений о случившемся пока не поступало. Данных о пострадавших нет.

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