Под Самарой внедорожник Mercedes 4matik повис на отбойнике после удара грузовика

В пятницу, 22 марта, утром на трассе М-5 в районе пос. Курумоч произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника Mercedes 4matik, об этом сообщают очевидцы в соцсети.

По предположениям очевидца и обсуждающих, Mercedes перед ДТП мог остановиться или притормозить перед пешеходным переходом, который обозначен "зеброй" на проезжей части, а водитель грузовика догнал его и ударил правой стороной кабины в левую заднюю часть кузова. При столкновении внедорожник развернуло и он повис правым передним колесом на железном отбойнике разделительной полосы.

Официальных сведений о случившемся пока не поступало. Данных о пострадавших нет.