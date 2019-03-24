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ДТП Происшествия

На Красноглинском шоссе столкнулись Range Rover и "тринадцатая"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 марта, на Красноглинском шоссе в районе пос. Горелый хутор столкнулись Range Rover и ВАЗ-2113, сообщают очевидцы в соцсети.

Фото: https://vk.com/dtp_sam

По словам свидетелей происшедшего, водитель отечественной легковушки получил сильные травмы. Мужчина оказался зажат в машине и спасателям пришлось спилить крышу автомобиля, чтобы добраться до него.

"Сильно пострадал водитель тренашки. Его достают из машины, у него переломаны ноги, рука, лицо в крови. Спасибо бригаде неотложки, которая проезжала мимо и остановилась помочь еще до приезда скорой", — написал автор поста.

А вот водитель иномарки, напротив, остался цел и невредим, однако, как говорят очевидцы, он оказался настолько пьян, что уснул рядом со своей машиной прямо на снегу.

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