16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реналь Мязитов: "Миллионов у меня не нашли" Реналь Мязитов и Светлана Моравская не смогли обжаловать аресты Самарцев будут судить за сеть подпольных игровых салонов Юный житель Жигулевска пойдет под суд за фиктивную прописку 21 мигранта Бдительная соседка помогла полиции поймать опасного преступника

Преступления Происшествия

Реналь Мязитов: "Миллионов у меня не нашли"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати

Во вторник, 2 апреля, попытавшись обжаловать продление срока ареста, бывший исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов в Самарском облсуде по видеоконференцсвязи выступил с рассказом о том, почему, по его мнению, он оказался за решеткой. Эта версия значительно отличается от версии следствия. А кроме того, Мязитов по-прежнему заявляет, что он невиновен.

"Я не понимаю, почему я сейчас под арестом, если я не нарушал данную мной подписку о невыезде ранее, а кроме того, регулярно являлся на допросы, — утверждает Реналь Мязитов. — А за время, которое я провел в СИЗО, ко мне следователь пришел один раз".

Реналь Мязитов добавляет, что "никаких миллионов у него нашли" и что, никакие документы, вопреки мнению следствия, он не может уничтожить, так как все документы у него изъяли силовики.

"10 июня 2017 г. в кабинете министра строительства Самарской области меня попытались заставить подписать документы о переуступке прав собственности на земельные участки в центре Самары, — заявил Мязитов в суде. — При этом сообщили, что у меня могут возникнуть проблемы на работе и дома, если я этого не сделаю. Ну я отказываюсь. Ровно через три месяца, 11 сентября, я узнаю, что задним числом я освобожден от занимаемой должности. Еще через месяц меняется руководство региона, начинается проверка снова".

При этом Реналь Мязитов рассказывает, что "участки из СОФЖИ все-таки ушли" и что он стал жертвой "группы лиц, которая включает высокопоставленных чиновников и бизнесменов".

Облсуд Мязитова оставил в СИЗО.

В то же время супруга Реналя Мязитова опубликовала в Facebook пост, в котором просит поддержки у журналистов и блогеров и говорит, что следствие совершенно не учитывает материальное положение: "Если Реналь Мязитов действительно замешан в хищении этих призрачных миллионов, то где он их прячет? На карточке у меня только остатки зарплаты". Кроме того, женщина говорит, что все свидетели и очевидцы расследуемых событий известны, но по какой-то причине до сих пор не допрошены.

Напомним, Мязитова обвиняют в трех эпизодах преступлений: мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В частности, по версии следствия, в сентябре 2015 г. Мязитов от лица СОФЖИ заключил договор с ООО "ТОП-Строй" на приобретение участка в районе улиц Кутякова и Максима Горького. За 2,6 га фонд заплатил завышенную сумму и понес ущерб более 60 млн рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5