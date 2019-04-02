Реналь Мязитов: "Миллионов у меня не нашли"

Во вторник, 2 апреля, попытавшись обжаловать продление срока ареста, бывший исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов в Самарском облсуде по видеоконференцсвязи выступил с рассказом о том, почему, по его мнению, он оказался за решеткой. Эта версия значительно отличается от версии следствия. А кроме того, Мязитов по-прежнему заявляет, что он невиновен.

"Я не понимаю, почему я сейчас под арестом, если я не нарушал данную мной подписку о невыезде ранее, а кроме того, регулярно являлся на допросы, — утверждает Реналь Мязитов. — А за время, которое я провел в СИЗО, ко мне следователь пришел один раз".

Реналь Мязитов добавляет, что "никаких миллионов у него нашли" и что, никакие документы, вопреки мнению следствия, он не может уничтожить, так как все документы у него изъяли силовики.

"10 июня 2017 г. в кабинете министра строительства Самарской области меня попытались заставить подписать документы о переуступке прав собственности на земельные участки в центре Самары, — заявил Мязитов в суде. — При этом сообщили, что у меня могут возникнуть проблемы на работе и дома, если я этого не сделаю. Ну я отказываюсь. Ровно через три месяца, 11 сентября, я узнаю, что задним числом я освобожден от занимаемой должности. Еще через месяц меняется руководство региона, начинается проверка снова".

При этом Реналь Мязитов рассказывает, что "участки из СОФЖИ все-таки ушли" и что он стал жертвой "группы лиц, которая включает высокопоставленных чиновников и бизнесменов".

Облсуд Мязитова оставил в СИЗО.

В то же время супруга Реналя Мязитова опубликовала в Facebook пост, в котором просит поддержки у журналистов и блогеров и говорит, что следствие совершенно не учитывает материальное положение: "Если Реналь Мязитов действительно замешан в хищении этих призрачных миллионов, то где он их прячет? На карточке у меня только остатки зарплаты". Кроме того, женщина говорит, что все свидетели и очевидцы расследуемых событий известны, но по какой-то причине до сих пор не допрошены.

Напомним, Мязитова обвиняют в трех эпизодах преступлений: мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В частности, по версии следствия, в сентябре 2015 г. Мязитов от лица СОФЖИ заключил договор с ООО "ТОП-Строй" на приобретение участка в районе улиц Кутякова и Максима Горького. За 2,6 га фонд заплатил завышенную сумму и понес ущерб более 60 млн рублей.