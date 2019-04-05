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ДТП Происшествия

Около ж/д вокзала столкнулись эвакуаторы

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 апреля, во второй половине дня у пешеходного перехода напротив железнодорожного вокзала Самары столкнулись два автоэвакуатора. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

По предположению свидетеля, один эвакуатор догнал другой и врезался в заднюю часть его кузова.

Очевидец также сообщил, что сильных повреждений не видно, но, остановившись после столкновения, эвакуаторы заняли левую полосу, что серьезно осложнило движение на подъезде к вокзалу.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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