Около ж/д вокзала столкнулись эвакуаторы

В пятницу, 5 апреля, во второй половине дня у пешеходного перехода напротив железнодорожного вокзала Самары столкнулись два автоэвакуатора. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По предположению свидетеля, один эвакуатор догнал другой и врезался в заднюю часть его кузова.

Очевидец также сообщил, что сильных повреждений не видно, но, остановившись после столкновения, эвакуаторы заняли левую полосу, что серьезно осложнило движение на подъезде к вокзалу.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.