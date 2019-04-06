В центре Самары школьник на электросамокате попал под машину

В пятницу, 5 апреля, в 19:00, в Железнодорожном районе Самары участником ДТП стал 42-летний водитель Hyundai, ехавший по ул. Буянова в направлении ул. Вилоновской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 28 по ул. Буянова автомобилист сбил 12-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на электросамокате Kugoo в не предназначенном для этого месте. Ребенок был без взрослых.

Школьника с травмой ноги доставили в больницу им. Середавина.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По факту случившегося ведется проверка.