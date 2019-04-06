16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В центре Самары школьник на электросамокате попал под машину Около ж/д вокзала столкнулись эвакуаторы Полицейский УАЗ попал в ДТП в Самаре Между Нефтегорском и Утевкой фура столкнула в кювет машину ДПС На трассе Самара - Бугуруслан столкнулись "Нива" и автобус

ДТП Происшествия

В центре Самары школьник на электросамокате попал под машину

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

В пятницу, 5 апреля, в 19:00, в Железнодорожном районе Самары участником ДТП стал 42-летний водитель Hyundai, ехавший по ул. Буянова в направлении ул. Вилоновской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 28 по ул. Буянова автомобилист сбил 12-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на электросамокате Kugoo в не предназначенном для этого месте. Ребенок был без взрослых.

Школьника с травмой ноги доставили в больницу им. Середавина.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По факту случившегося ведется проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5