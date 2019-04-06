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ДТП Происшествия

Велосипедист не разъехался с Lada Priora в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 апреля, в Автозаводском районе Тольятти в ДТП попал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 7:30 32-летний мужчина на велосипеде "Корто" ехал по ул. Полякова в направлении Южного Шоссе. В районе световой опоры № 4, поворачивая налево на дороге с несколькими полосами, он не пропустил попутную Lada Priora под управлением 62-летнего мужчины. Автомобиль и велосипед столкнулись.

Велосипедист получил ушиб мягких тканей левой голени. Госпитализация ему не понадобилась.

По факту аварии ведется проверка.

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