Велосипедист не разъехался с Lada Priora в Тольятти

В пятницу, 5 апреля, в Автозаводском районе Тольятти в ДТП попал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:30 32-летний мужчина на велосипеде "Корто" ехал по ул. Полякова в направлении Южного Шоссе. В районе световой опоры № 4, поворачивая налево на дороге с несколькими полосами, он не пропустил попутную Lada Priora под управлением 62-летнего мужчины. Автомобиль и велосипед столкнулись.
Велосипедист получил ушиб мягких тканей левой голени. Госпитализация ему не понадобилась.
По факту аварии ведется проверка.