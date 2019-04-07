На трассе М-5 пешеход попал под Toyota и грузовик

В субботу, 6 апреля, в Самарской области на трассе М-5 погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:50 на 1114 км трассы водитель Toyota сбил человека в темной одежде, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара пострадавший упал на проезжую часть, после чего на него наехал водитель грузовика и скрылся в направлении Уфы.

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивали автомобиль, покинувший место аварии.