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ДТП Происшествия

Водитель Toyota врезался в бордюр и оказался на газоне

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 7 апреля, в 4:30, 45-летний водитель Toyota на ул. Авроры превысил скорость и врезался в бордюр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автомобилист получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.

Гид потребителя

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