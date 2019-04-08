Водитель Toyota врезался в бордюр и оказался на газоне

В Самаре 7 апреля, в 4:30, 45-летний водитель Toyota на ул. Авроры превысил скорость и врезался в бордюр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Автомобилист получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.
В Самаре 7 апреля, в 4:30, 45-летний водитель Toyota на ул. Авроры превысил скорость и врезался в бордюр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Автомобилист получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.
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