На трассе М-5 погиб водитель грузовика, столкнувшийся с машиной дорожной службы

Днем 11 апреля на трассе М-5 в Ставропольском районе за с. Зеленовка, по предварительным данным, направлявшийся в сторону Самары водитель грузовика "Газель" врезался заднюю часть кузова находившегося впереди грузовика дорожной службы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

От удара кабина "Газели" сильно деформировалась. Водитель оказался зажат внутри и скончался. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели, врачи "скорой" и пожарные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.