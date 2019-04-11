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ДТП Происшествия

На трассе М-5 погиб водитель грузовика, столкнувшийся с машиной дорожной службы

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 11 апреля на трассе М-5 в Ставропольском районе за с. Зеленовка, по предварительным данным, направлявшийся в сторону Самары водитель грузовика "Газель" врезался заднюю часть кузова находившегося впереди грузовика дорожной службы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Фото: pssso.ru

От удара кабина "Газели" сильно деформировалась. Водитель оказался зажат внутри и скончался.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели, врачи "скорой" и пожарные.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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