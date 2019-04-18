Девушка-пассажир автомобиля Renault пострадала при ДТП на ул. Анотонова-Овсеенко

В среду, 17 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 56-летнего водителя автомобиля Hyundai, получившего права 22 года назад, который в 20:50 ехал по ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Советской Армии, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, при выполнении поворота он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Renault, под управлением 20-летнего парня. В результате ДТП получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение 19-летняя пассажирка автомобиля Renault.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.