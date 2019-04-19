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ДТП Происшествия

В Тольятти перевернулся на крышу кроссовер, столкнувшийся с легковушкой

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 апреля, вечером стало известно, что на Поволжском шоссе в Комсомольском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, предположительно ВАЗ-2110 и кроссовера, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Фото: https://vk.com/dtp_163

При каких обстоятельствах произошло ДТП сейчас неизвестно, но судя по размещенным фотографиям, удар был лобовым. После столкновения у отечественной легковушки, которая встала на середине дороги, оказалась сильно разбита передняя часть кузова и в районе пассажирского сидения изнутри разбито лобовое стекло. А иномарка перевернулась на крышу.

Пострадал кто-то в данном ДТП или нет сейчас неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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