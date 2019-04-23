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ДТП Происшествия

Пострадавших в ДТП под Самарой переносили в машину "скорой" на специальных щитах

КИНЕЛЬ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 апреля, в 18:52 спасатели техногенного отряда ПСС СО выехали в Кинельский район, где на трассе "Усть-Кинельский — Новый Сарбай" в районе с. Преображенка произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2114 и легковушки Peugeot, сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

В результате столкновения водитель ВАЗ-2114 и пассажир французского автомобиля получили тяжелые травмы. Спасатели переносили их из аварийных автомобилей в машину "скорой помощи" на специальных щитах.

В 19:50 работы на месте ДТП были закончены. Все участники аварии были переданы врачам службы "03" для дальнейшей госпитализации в больницу.

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