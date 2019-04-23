В Самаре Toyota сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

В понедельник, 22 апреля, в Самаре под колеса автомобиля Toyota попала 47-летняя женщина, переходившую проезжую часть в неположенном месте, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 17:00, когда водитель иномарки выезжала с прилегающей территории на пр. Карла Маркса в направлении ул. 22 Партсъезда. В результате происшедшего пешеход получила травмы и была госпитализирована.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель Toyota находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.