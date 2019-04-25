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ДТП Происшествия

На Московском шоссе Volkswagen сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 апреля, на Московском шоссе водитель Volkswagen сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 18:30, когда иномарка двигалась со стороны ул. Луначарского в сторону ул. Киевская, а пешеходы пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего травмы получили 43-летний мужчина и 64-летняя женщина. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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