На Московском шоссе Volkswagen сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый

В среду, 24 апреля, на Московском шоссе водитель Volkswagen сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 18:30, когда иномарка двигалась со стороны ул. Луначарского в сторону ул. Киевская, а пешеходы пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего травмы получили 43-летний мужчина и 64-летняя женщина. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.