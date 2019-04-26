В Самаре ищут водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП

Сотрудники полиции Самары ведут розыск водителя, который во вторник, 23 апреля, в 07:30 во дворе напротив дома № 206 по ул. Партизанской сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили, что в момент наезда на пешехода, автомобиль, предположительно серебристого цвета, двигался по дворовому проезду задним ходом, а пострадавшая в итоге несовершеннолетняя шла во встречном автомобилю направлении. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся. Девушка с травмой живота самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, госпитализирована.