В Обшаровке пострадал лишенный прав водитель, на скорости загнавший машину на железнодорожные пути

В четверг, 25 апреля, в Приволжском районе в ДТП пострадал водитель, ранее лишенный прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным инспекторов ГИБДД, в 00:20 62-летний водитель Тoyota двигался по ул. Шоссейная с. Обшаровка. По предварительной версии полицейских, он не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на препятствие и выехал на железнодорожные пути. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

В момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.