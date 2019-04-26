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В Обшаровке пострадал лишенный прав водитель, на скорости загнавший машину на железнодорожные пути

ПРИВОЛЖЬЕ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, в Приволжском районе в ДТП пострадал водитель, ранее лишенный прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным инспекторов ГИБДД, в 00:20 62-летний водитель Тoyota двигался по ул. Шоссейная с. Обшаровка. По предварительной версии полицейских, он не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на препятствие и выехал на железнодорожные пути. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

В момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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