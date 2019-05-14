В Ставропольском районе в массовом ДТП пострадал один человек

В понедельник, 13 мая, в Ставропольском районе на 992 км автодороги М5 "Урал" водитель, управляя автомобилем МАЗ, возможно вследствие технической неисправности автомобиля, столкнулся с другим автомобилем МАЗ, грузовой автомашиной ГАЗ ("газель") и двумя легковыми автомобилями, об этом сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля ГАЗ. Ему оказывалась медицинская помощь. Транспортные средства получили механические повреждения. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и организовали проезд транспорта по участку автодороги, на которой случилась авария.



По факту случившегося проводится проверка.



Сотрудники полиции призывают водителей соблюдать ПДД и быть внимательными и осторожными на дорогах.