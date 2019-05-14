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ДТП Происшествия

В ДТП с тремя машинами погибли два человека

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 мая, в 15:20, на трассе Оренбург - Самара около с. Домашка в Самарской области произошло ДТП с тремя автомобилями: Opel Astra, Renault Duster и "Газелью". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, водитель "Газели" сгорел, водитель Opel погиб.

По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, который отлетел в кювет. Затем Opel столкнулся с "Газелью", которая загорелась.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь пострадавшему водителю Renault, оградили место происшествия и организовали проезд транспорта по участку дороги, на котором случилась авария. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. По факту ДТП ведется проверка.

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