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Пьяный мотоциклист устроил ДТП в Хворостянском районе

ХВОРОСТЯНКА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе 15 мая пьяный мотоциклист устроил ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 16:00 46-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, ехал на незарегистрированном мотоцикле Evrotex по ул. Целинной пос. Прогресс. По предварительной версии полиции, мотоциклист не выбрал боковой интервал и столкнулся с Ford под управлением 30-летней женщины.

В результате мотоциклиста доставили в больницу с травмами. По данным ГИБДД, он был в алкогольном опьянении.

По факту случившегося ведется проверка.

Гид потребителя

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