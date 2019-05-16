Пьяный мотоциклист устроил ДТП в Хворостянском районе

В Хворостянском районе 15 мая пьяный мотоциклист устроил ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:00 46-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, ехал на незарегистрированном мотоцикле Evrotex по ул. Целинной пос. Прогресс. По предварительной версии полиции, мотоциклист не выбрал боковой интервал и столкнулся с Ford под управлением 30-летней женщины.

В результате мотоциклиста доставили в больницу с травмами. По данным ГИБДД, он был в алкогольном опьянении.

По факту случившегося ведется проверка.