В Сызранском районе из-за ДТП на М-5 образовалась многокилометровая пробка

В четверг, 16 мая, в Сызранском районе на трассе М-5 "Урал" днем произошло ДТП, из-за которого на федеральной автодороге скопилась большая пробка, пишет syzran-small.ru.

По имеющейся информации, авария случилась недалеко от пос. Переволоки рядом с поворотом на базу отдыха "Услада": там столкнулись грузовая "газель" и Volkswagen Golf. По предварительным данным, оба автомобиля двигались в сторону Сызрани.

Сейчас они занимают одну их полос движения на узком участке трассы. Из-за столкновения образовался затор: согласно сервису Яндекс.Карты, в настоящий момент его длина превысила 6 км. На месте организовано реверсивное движение.