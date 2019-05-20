В Самаре на ул. Красноармейской из-за ДТП встали трамваи

Утром в понедельник, 20 мая, в Самаре на ул. Красноармейской неподалеку от ТЦ "Гудок" произошло ДТП с участием двух автомобилей, парализовавшее движение трамваев, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец.

По словам очевидца, после удара Chevrolet Aveo остановился на рельсах, перекрыв движение трамваев в направлении ул. Урицкого. Второй автомобиль - Mitsubishi Lancer - выехал на газон.



Очевидец не исключает, что столкновение было лобовым, так как у автомобилей повреждены передние части кузовов.

Есть ли пострадавшие, ему не известно. Автомобиля скорой помощи на месте аварии не было, но там работают сотрудники ГИБДД.