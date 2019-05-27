В Алексеевском районе NIVA вылетела на "встречку" и врезалась в Hyundai с тремя пьяными парнями

В субботу, 25 мая, поздно вечером, в Алексеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщает "Ночной патруль". По информации активистов, водитель Chevrolet NIVA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris.

"Водитель и два пассажира пострадали и были доставлены в больницу. Молодые ребята на иномарке отказались сообщать кто был за рулем, и в связи с чем, что у всех троих имелись признаки алкогольного опьянения на место прибыл эксперт, который взял образцы крови с подушки безопасности водителя. По результату экспертизы будет принято процессуальное решение, которое установит водителя Hyundai", — уточняют общественники.