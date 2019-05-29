В Сызранском дворе под колеса автомобиля попала четырехлетняя девочка

Во вторник, 28 мая, в Сызрани во дворе у дома № 87 по пр. 50 лет Октября колеса автомобиля попала четырехлетняя девочка, сообщает ОГИБДД Сызранское.

ДТП произошло около 20:00, когда водитель автомобиля Ford ехал по дворовой территории, а малышка выбежала из-за припаркованных автомобилей. Ребенок находился на прогулке со своей мамой.

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без внимания при нахождении на улице, а водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными, особенно при движении по дворовым территориям и жилым зонам, а также при проезде пешеходных переходов.