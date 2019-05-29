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ДТП Происшествия

В Сызранском дворе под колеса автомобиля попала четырехлетняя девочка

СЫЗРАНЬ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 мая, в Сызрани во дворе у дома № 87 по пр. 50 лет Октября колеса автомобиля попала четырехлетняя девочка, сообщает ОГИБДД Сызранское.

Фото: ОГИБДД Сызранское

ДТП произошло около 20:00, когда водитель автомобиля Ford ехал по дворовой территории, а малышка выбежала из-за припаркованных автомобилей. Ребенок находился на прогулке со своей мамой.

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без внимания при нахождении на улице, а водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными, особенно при движении по дворовым территориям и жилым зонам, а также при проезде пешеходных переходов.

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