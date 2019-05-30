В Сызранском районе под колесами фуры погиб водитель Lada, нарушивший ПДД

В среду, 29 мая, ночью в Сызранском районе на 935 км трассы М-5 в районе с. Переволоки произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автомобиля Lada Priora.

Водитель малолитражки не удостоверился в безопасности маневра и начал разворот с обочины. В попутном направлении двигался водитель фуры. Удар пришелся в левую дверь, водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия.

В 23:50 для деблокирования погибшего на место ДТП выехали спасатели ПСО г. Сызрань. С помощью гидроинструмента погибшего извлекли из салона автомобиля.

В 1:40 аварийно-спасательные работы на месте были завершены, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.