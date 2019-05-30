16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В центре Самары столкнулись автобус и легковушка "Яндекс.Такси" В Сызранском районе погиб водитель Lada, столкнувшийся с фурой В Самаре после ДТП скончался водитель легковушки В сызранском дворе под колеса автомобиля попала четырехлетняя девочка Водитель Lada Kalina врезался в автобус и кроссовер и умер от остановки сердца

ДТП Происшествия

В центре Самары столкнулись автобус и легковушка "Яндекс.Такси"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати

В четверг, 30 мая, во второй половине дня, на пересечении улиц Самарской и Чкалова в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, предположительно, марки ПАЗ и Renault Logan с логотипом "Яндекс.Такси". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы.

Фото: предоставлено очевидцем

Как пояснил свидетель, автобус после столкновения остановился на середине перекрестка на ул. Самарской по направлению "в город", частично занимая встречную полосу. А легковушка стояла справа от него. Кузов Renault Logan был сильно деформирован, особенно с левой стороны. По словам очевидца, у него даже была помята крыша.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в ДТП пострадали 31-летний водитель легковушки и 40-летняя пассажирка автобуса. Им оказывали медицинскую помощь. 59-летний водитель автобуса не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Как рассказал очевидец, из-за ДТП осложнилось движение на ул. Самарской.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2