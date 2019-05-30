В центре Самары столкнулись автобус и легковушка "Яндекс.Такси"

В четверг, 30 мая, во второй половине дня, на пересечении улиц Самарской и Чкалова в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, предположительно, марки ПАЗ и Renault Logan с логотипом "Яндекс.Такси". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы.

Как пояснил свидетель, автобус после столкновения остановился на середине перекрестка на ул. Самарской по направлению "в город", частично занимая встречную полосу. А легковушка стояла справа от него. Кузов Renault Logan был сильно деформирован, особенно с левой стороны. По словам очевидца, у него даже была помята крыша.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в ДТП пострадали 31-летний водитель легковушки и 40-летняя пассажирка автобуса. Им оказывали медицинскую помощь. 59-летний водитель автобуса не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Как рассказал очевидец, из-за ДТП осложнилось движение на ул. Самарской.