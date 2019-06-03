При столкновении двух трамваев на ул. Ташкентской пострадала женщина

Утром 3 июня в Самаре, на ул. Ташкентской, в районе ТЦ "Колизей" столкнулись два трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По имеющимся данным, водитель трамвая № 25 высаживал пассажиров, когда в него сзади врезался трамвай маршрута № 22. В результате пострадала пассажирка одного из трамваев — женщина пенсионного возраста. Ей оказывали медицинскую помощь. Происшествие обсуждали в соцсетях. Судя по фотографиям самарцев, после удара задняя часть одного трамвая и кабина второго сильно деформировались. Обстоятельства случившегося устанавливаются.