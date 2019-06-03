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ДТП Происшествия

При столкновении двух трамваев на ул. Ташкентской пострадала женщина

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 3 июня в Самаре, на ул. Ташкентской, в районе ТЦ "Колизей" столкнулись два трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По имеющимся данным, водитель трамвая № 25 высаживал пассажиров, когда в него сзади врезался трамвай маршрута № 22.

В результате пострадала пассажирка одного из трамваев — женщина пенсионного возраста. Ей оказывали медицинскую помощь.

Происшествие обсуждали в соцсетях. Судя по фотографиям самарцев, после удара задняя часть одного трамвая и кабина второго сильно деформировались.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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