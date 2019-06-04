16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Женщина погибла в жуткой аварии на ул. Солнечной Четыре человека пострадали в ДТП с Lada Vesta и Merсedes в Тольятти Причиной столкновения трамваев называют несоблюдение дистанции и скорости При столкновении двух трамваев на ул. Ташкентской пострадала женщина Под Кинелем пострадала женщина, сбившая на кроссовере кабана

ДТП Происшествия

Женщина погибла в жуткой аварии на ул. Солнечной

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 428
Версия для печати

В Самаре 4 июня на ул. Солнечной, в районе пересечения с ул. Аминева, столкнулись две легковушки.

Фото: https://vk.com/dtp_sam

Одна из них после удара наехала на женщину и ребенка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, женщина погибла. Ребенок пострадал, ему понадобилась медицинская помощь. Какие травмы у малыша и пострадали ли водители, пока неизвестно.

На записи видеорегистратора очевидца видно, что на перекрестке столкнулись ехавший по ул. Солнечной Toyota RAV 4 и Aston Martin, поворачивавший налево - на ул. Солнечную. Aston Martin врезался в заднюю часть кроссовера слева. От удара Toyota отлетела на тротуар и сбила пешеходов. После этого RAV 4 на большой скорости еще проехал вперед.

По факту случившегося ведется проверка.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что женщине было около 27 лет, а пострадавшему мальчику — три года. Погибшая в ДТП, предположительно, была няней ребенка. Мать мальчика приехала к нему в больницу.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30