Женщина погибла в жуткой аварии на ул. Солнечной

В Самаре 4 июня на ул. Солнечной, в районе пересечения с ул. Аминева, столкнулись две легковушки.

Одна из них после удара наехала на женщину и ребенка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, женщина погибла. Ребенок пострадал, ему понадобилась медицинская помощь. Какие травмы у малыша и пострадали ли водители, пока неизвестно.

На записи видеорегистратора очевидца видно, что на перекрестке столкнулись ехавший по ул. Солнечной Toyota RAV 4 и Aston Martin, поворачивавший налево - на ул. Солнечную. Aston Martin врезался в заднюю часть кроссовера слева. От удара Toyota отлетела на тротуар и сбила пешеходов. После этого RAV 4 на большой скорости еще проехал вперед.

По факту случившегося ведется проверка.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что женщине было около 27 лет, а пострадавшему мальчику — три года. Погибшая в ДТП, предположительно, была няней ребенка. Мать мальчика приехала к нему в больницу.