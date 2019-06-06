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ДТП Происшествия

В больнице скончался мотоциклист, попавший в ДТП в Самаре

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июня, стало известно, что в больнице скончался 38-летний мотоциклист, поступивший в стационар после ДТП, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, что 4 июня в 14:00 мужчина ехал на мотоцикле Honda по ул. Магистральной в направлении Аэропортовского шоссе. По версии полицейских, он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault под управлением 59-летнего мужчины.

Мотоциклиста госпитализировали с травмами. И теперь стало известно, что он скончался. По факту ДТП полицейскими ведется проверка.

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