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ДТП Происшествия

На М-5 в ДТП с грузовиком и автобусом Альметьевск - Самара пострадали двое

ИСАКЛЫ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июня, в 14:45 в Самарской области участником ДТП стал 37-летний водитель грузовика Hino 5793 Х5 предприятия Челябинской области, ехавший по трассе М-5 в направлении Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, между 1140 и 1141 км трассы он столкнулся с попутным рейсовым автобусом Neoplan маршрута Альметьевск - Самара.

В аварии пострадал водитель грузовика. Ему назначили стационарное лечение. Также пострадала 26-летняя пассажирка автобуса - жительница Самары. Ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей выбирать в пути правильную дистанцию и соблюдать ПДД.

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