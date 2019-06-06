В селе Красноармейского района мотоциклист снес забор

В Красноармейском районе 5 июня в ДТП попал 32-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:00 не имеющий водительских прав мужчина ехал на мотоцикле ИЖ по ул. Шоссейной в пос. Ленинский в направлении ул. Школьной. По предварительной версии полиции, он не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в забор.

Мотоциклист получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.

По данным ГИБДД, водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. По факту ДТП ведется проверка.