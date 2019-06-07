На ул. Красноармейской столкнулись две легковушки и трамвай

Днем 7 июня на ул. Красноармейской в Самаре, после перекрестка с ул. Спортивной, на стороне проезжей части по направлению "из города" столкнулись два автомобиля и трамвай. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец случившегося.

По предварительной версии очевидца, на проезжей части сначала притормозил черный кроссовер Toyota, и в заднюю часть его кузова врезался желтый Nissan Juke, а уже в него сзади ударился трамвай.

Судя по фотографиям с места происшествия, серьезных повреждений автомобили не получили, но движение трамваев на ул. Красноармейской по направлению "из города" остановилось. В обратном направлении трамваи движутся в обычном режиме.

Данных о пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным транспортников, по состоянию на 13:50 движение трамваев еще не возобновилось.