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ДТП Происшествия

На ул. Красноармейской столкнулись две легковушки и трамвай

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 7 июня на ул. Красноармейской в Самаре, после перекрестка с ул. Спортивной, на стороне проезжей части по направлению "из города" столкнулись два автомобиля и трамвай. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

По предварительной версии очевидца, на проезжей части сначала притормозил черный кроссовер Toyota, и в заднюю часть его кузова врезался желтый Nissan Juke, а уже в него сзади ударился трамвай.

Судя по фотографиям с места происшествия, серьезных повреждений автомобили не получили, но движение трамваев на ул. Красноармейской по направлению "из города" остановилось. В обратном направлении трамваи движутся в обычном режиме.

Данных о пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным транспортников, по состоянию на 13:50 движение трамваев еще не возобновилось.

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