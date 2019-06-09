16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На трассе М-5 под Сызранью иномарка столкнулась со столбом На трассе под Тольятти пострадал маленький пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовиком На трассе "Самара-Бугуруслан" при столкновении Ford и Priora пострадали шесть человек На пр. Кирова в Самаре Datsun врезался в маршрутку Под Сызранью при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

ДТП Происшествия

На пр. Кирова в Самаре Datsun врезался в маршрутку

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 101
Версия для печати

В субботу, 8 июня, в Самаре участником ДТП стал 39-летний водитель автомобиля Datsun, ехавший по пр. Кирова со стороны ул. Теннисной в направлении ул. Заводское шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в 08:10 при движении с правым поворотом на Кировский вещевой рынок, легковушка не уступила дорогу автобусу Mercedes, ехавшему по маршруту № 261, и столкнулась с ним. От удара Datsun отбросило на припаркованную Lada Granta, в которой не было водителя.

В результате ДТП пострадал 24-летний водитель Datsun, которого доставили в лечебное учреждение с подозрением на ушиб грудной клетки и брюшной полости. В маршрутке на момент аварии был лишь водитель, травм он не получил.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В областной полиции уточняют, что по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30