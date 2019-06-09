На пр. Кирова в Самаре Datsun врезался в маршрутку

В субботу, 8 июня, в Самаре участником ДТП стал 39-летний водитель автомобиля Datsun, ехавший по пр. Кирова со стороны ул. Теннисной в направлении ул. Заводское шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 08:10 при движении с правым поворотом на Кировский вещевой рынок, легковушка не уступила дорогу автобусу Mercedes, ехавшему по маршруту № 261, и столкнулась с ним. От удара Datsun отбросило на припаркованную Lada Granta, в которой не было водителя.

В результате ДТП пострадал 24-летний водитель Datsun, которого доставили в лечебное учреждение с подозрением на ушиб грудной клетки и брюшной полости. В маршрутке на момент аварии был лишь водитель, травм он не получил.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В областной полиции уточняют, что по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.