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ДТП Происшествия

На трассе "Самара-Бугуруслан" при столкновении Ford и Priora пострадали шесть человек

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июня, на трассе "Самара-Бугуруслан" столкнулись Ford Focus и Lada Priora, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских,в 17:20 40-летний водитель иномарки ехал со стороны Похвистнево в направлении Самары. При повороте налево с главной дороги на второстепенную, он не уступил путь встречной Lada Priora под управлением 36-летнего водителя, которая двигалась во встречном направления прямо, и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Различные телесные повреждения получили водитель автомобиля Ford Focus и четыре его пассажира: 58-летняя женщина, 21-летний мужчина, восьмилетний мальчик и семилетняя девочка. Их доставили в лечебное учреждение. Также в больницу с травмой был доставлен водитель Lada Priora.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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