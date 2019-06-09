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ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Сызранью иномарка столкнулась со столбом

СЫЗРАНЬ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июня, в 04:00 на 964 км трассы М-5 "Урал" под Сызранью произошло ДТП с участием 56-летней женщины-водителя Toyota Will, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, водитель не выбрала безопасную скорость, съехала с дороги и врезалась в опору дорожного знака. После ДТП женщина была доставлена в лечебное учреждение с различными телесными повреждениями и госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В пресс-службе областного полицейского Главка уточнили, что по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей соблюдать ПДД.

Гид потребителя

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