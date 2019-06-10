В ДТП на ул. Сергея Лазо погиб мотоциклист и пострадали трое

В понедельник, 10 июня, по предварительным данным, в 14:00, в Красноглинском районе Самары, напротив дома № 62 на ул. Сергея Лазо, столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии мотоциклист погиб. Кроме того, пострадали женщина, управлявшая Lada Granta, и два ее пассажира: 37-летняя женщина и шестилетний мальчик. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

По словам очевидца, ДТП произошло в районе пересечения ул. Сергея Лазо и Волжского проспекта, возле ТЦ "Куб".

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.