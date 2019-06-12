Женщина на легковушке врезалась в грузовик с продуктами на дороге Осинки — Приволжье

Во вторник, 11 июня, в 9:25, в Самарской области произошло ДТП с участием 43-летней водителя Kia Ceed на дороге Осинки — Приволжье. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, на 38 км дороги она не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с ехавшим впереди грузовиком Isuzu под управлением 51-летнего мужчины, который вез продукты в магазин.

Автомобилистку госпитализировали с травмами.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.