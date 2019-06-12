Под Тольятти буксируемая "Ока" попала под встречную машину

Во вторник, 11 июня, в Ставропольском районе водитель, буксировавший легковушку, устроил ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:20 32-летний мужчина на "девяносто девятой" буксировал "Оку", за рулем которой находился 84-летний водитель. По предварительным данным полицейских, выезжая с АЗС водитель ВАЗ-21099 проигнорировал знак "Движение направо" и начал поворачивать налево в направлении с. Большая Рязань. В итоге буксируемый автомобиль оказался на встречной полосе, где в него врезалась "Газель" под управлением 33-летнего мужчины.

В аварии пострадал пожилой водитель "Оки". С подозрением на травму головы и перелом шейки бедра его госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Как сообщили в областной полиции, мужчина, управлявший "девяносто девятой" не имел водительских прав. По факту ДТП ведется проверка.