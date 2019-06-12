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ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Самарой грузовик врезался в стоявшую "Газель"

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 июня, в Красноярском районе на 1029 км трассы М-5 столкнулись "Газель" и грузовик. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, водитель грузовика не соблюдал ПДД и столкнулся со стоявшей грузовой "Газелью", которую ремонтировал водитель.

В ДТП, по предварительным данным, пострадал пассажир грузовика. Его госпитализировали. Пострадал и водитель "Газели". Ему оказывали медицинскую помощь.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они задокументировали факт ДТП и занимались организацией проезда транспорта на этом участке, так как там начала образовываться автомобильная пробка. По факту случившегося полицейские ведут проверку.

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