В Самаре водитель иномарки съехал на обочину и врезался в столб

В четверг, 13 июня,19-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, получивший права менее двух лет назад, попал в ДТП на ул. Промышленности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 02:30 молодой человек ехал со стороны ул. Авроры в направлении ул. Партизанской. В пути, напротив дома № 117 по ул. Промышленности он съехал на правую обочину по ходу движения и столкнулся со световой опорой.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе областной полиции сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.