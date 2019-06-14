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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки съехал на обочину и врезался в столб

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июня,19-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, получивший права менее двух лет назад, попал в ДТП на ул. Промышленности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 02:30 молодой человек ехал со стороны ул. Авроры в направлении ул. Партизанской. В пути, напротив дома № 117 по ул. Промышленности он съехал на правую обочину по ходу движения и столкнулся со световой опорой.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе областной полиции сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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