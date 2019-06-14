В Чапаевске под колесами иномарки пострадал семилетний велосипедист

В четверг, 13 июня, в Чапаевске на внутриквартальной территории ул. Пархоменко 68-летний водитель кроссовера Lifan сбил семилетнего велосипедиста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, в 20:10 автомобиль ехал со стороны ул. Запорожской в направлении ул. Щорса. В районе дома № 22 по ул. Запорожской он сбил мальчика, который пересекал проезжую часть по ходу движения машины по линии тротуара на велосипеде не спешиваясь. Полицейские отмечают, что мальчик катался под присмотром матери.

В результате ДТП ребенок получил ушиб мягких тканей головы и был направлен в больницу Самары.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают родителей чаще говорить с детьми о необходимости соблюдать элементарные правила дорожного движения.