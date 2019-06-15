На трассе под Самарой столкнулись самосвал, грузовик и легковушка

В пятницу, 14 июня, под Самарой произошло ДТП с участием 45-летнего водителя грузовика Daf в составе с полуприцепом-самосвалом, который в 18:00 ехал порожняком по автодороге Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград со стороны г. Самара в направлении г. Пугачев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 92 и 93 километрами трассы он врезался в стоявший в попутном направлении грузовик Daf с пустым полуприцепом-самосвалом под управлением 34-летнего водителя, который после удара наехал на стоявший впереди автомобиль Lada Granta, которым управлял 52-летний водитель.

После ДТП 45-летний водитель грузовика был доставлен в лечебное учреждение с ушибом. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.