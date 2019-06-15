16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На трассе под Самарой столкнулись самосвал, грузовик и легковушка При ДТП под Самарой пострадала водитель вылетевшей в кювет иномарки Водитель мотоцикла пострадал при ДТП на ул. Водников в Самаре В Самаре под колеса иномарки попал пожилой мужчина Под Самарой погиб водитель машины ВАЗ, столкнувшийся с легковушкой и стоявшим грузовиком

ДТП Происшествия

На трассе под Самарой столкнулись самосвал, грузовик и легковушка

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 14 июня, под Самарой произошло ДТП с участием 45-летнего водителя грузовика Daf в составе с полуприцепом-самосвалом, который в 18:00 ехал порожняком по автодороге Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград со стороны г. Самара в направлении г. Пугачев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских,  между 92 и 93 километрами трассы он врезался в стоявший в попутном направлении грузовик Daf с пустым полуприцепом-самосвалом под управлением 34-летнего водителя, который после удара наехал на стоявший впереди автомобиль Lada Granta, которым управлял 52-летний водитель.

После ДТП 45-летний водитель грузовика был доставлен в лечебное учреждение с ушибом. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30