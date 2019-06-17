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ДТП Происшествия

В центре Самары столкнулись легковушка и квадроцикл

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июня, во второй половине дня напротив дома № 31 по ул. Ярмарочной в Самаре столкнулись легковушка и квадроцикл. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

Судя фотографии очевидца, в результате ДТП у легкового автомобиля деформировалась левая часть кузова. Также у машины оказалось разбито стекло левой задней двери и повреждено заднее стекло. Рядом находится квадроцикл. К месту аварии приехал врачи реанимационной бригады "скорой помощи".

По предварительным данным оперативных структур, в ДТП пострадал один человек, которого повезли в больницу им. Пирогова.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

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