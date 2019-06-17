В центре Самары столкнулись легковушка и квадроцикл

В понедельник, 17 июня, во второй половине дня напротив дома № 31 по ул. Ярмарочной в Самаре столкнулись легковушка и квадроцикл. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

Судя фотографии очевидца, в результате ДТП у легкового автомобиля деформировалась левая часть кузова. Также у машины оказалось разбито стекло левой задней двери и повреждено заднее стекло. Рядом находится квадроцикл. К месту аварии приехал врачи реанимационной бригады "скорой помощи".

По предварительным данным оперативных структур, в ДТП пострадал один человек, которого повезли в больницу им. Пирогова.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.