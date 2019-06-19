На трассе М-5 водитель Lada Priora врезался в КамАЗ

В среду, 19 июня, в Сергиевском районе в ДТП попал 31-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в 7:20 на 1112 км трассы М-5 по неизвестным пока причинам автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 49-летнего мужчины из Свердловской области.

В результате аварии травмы получили водитель легковушки и два его пассажира 25 и 64 лет.

Обстоятельства случившегося устанавливают. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.