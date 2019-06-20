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ДТП Происшествия

В Тольятти после столкновения с кроссовером такси врезалось в световую опору

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием 43-летней женщины-водителя, которая в 15:00 ехала на автомобиле Kia Sportage по ул. Жилина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути, в районе дома № 54 по ул. Жилина, при развороте вне перекрестка она не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем-такси Renault Logan, под управлением 23-летнего водителя, который ехал в прямом встречном направлении. После удара Renault Logan продолжил движение и врезался в световую опору.

В результате ДТП пострадал водитель машины-такси. Ему назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и предупреждают участников движения о необходимости соблюдать ПДД.

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