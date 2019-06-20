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ДТП Происшествия

В Октябрьске водитель врезалась в остановившуюся перед "зеброй" иномарку

ОКТЯБРЬСК. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июня, в Октябрьске участницей ДТП стала 23-летняя девушка, ехавшая в 18:00 на ВАЗ-21101 по ул. Макаренко, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным стражей порядка, в районе дома № 34 она не справилась с управлением и врезалась в попутный Renault Sandero под управлением 32-летней женщины, которая остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате ДТП пострадала водитель иномарки. Ее осмотрели на месте врачи "скорой" и назначили амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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