В Октябрьске водитель врезалась в остановившуюся перед "зеброй" иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске участницей ДТП стала 23-летняя девушка, ехавшая в 18:00 на ВАЗ-21101 по ул. Макаренко, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, в районе дома № 34 она не справилась с управлением и врезалась в попутный Renault Sandero под управлением 32-летней женщины, которая остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате ДТП пострадала водитель иномарки. Ее осмотрели на месте врачи "скорой" и назначили амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.