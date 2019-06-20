16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В массовом ДТП под Самарой пострадали четыре человека В Октябрьске водитель врезалась в остановившуюся перед "зеброй" иномарку В Тольятти после столкновения с кроссовером такси врезалось в световую опору На трассе М-5 водитель Lada Priora врезался в КамАЗ На Красноглинском шоссе Citroen C4 врезался в дорожное ограждение, пострадала водитель

ДТП Происшествия

В массовом ДТП под Самарой пострадали четыре человека

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 109
Версия для печати

Утром 20 июня на Обводной дороге в Волжском районе, по предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в аварии пострадали три водителя и пассажир одной из машин.

На фотографиях очевидцев в соцсетях видно, что в ДТП участвовал и грузовой, и легковой транспорт. Одна из легковушек сильно деформирована. Прицеп грузовой машины свалился набок. Еще одна легковушка с помятой крышей находится на обочине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30