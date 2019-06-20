В массовом ДТП под Самарой пострадали четыре человека

Утром 20 июня на Обводной дороге в Волжском районе, по предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в аварии пострадали три водителя и пассажир одной из машин.

На фотографиях очевидцев в соцсетях видно, что в ДТП участвовал и грузовой, и легковой транспорт. Одна из легковушек сильно деформирована. Прицеп грузовой машины свалился набок. Еще одна легковушка с помятой крышей находится на обочине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.