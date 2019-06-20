В Самаре на ул. Победы столкнулись автобус и Lada X-Ray

Днем 20 июня на ул. Победы в Самаре, в районе пересечения с ул. 22-го Партсъезда, произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и Lada X-Ray. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По словам очевидца, автобус врезался в заднюю часть кузова легковушке, у которой от удара разбилось заднее стекло и деформировался кузов. А автобус остался без лобового стекла.

Данных о пострадавших нет. Отсутствуют сведения и о причинах случившегося. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.



