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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Победы столкнулись автобус и Lada X-Ray

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 20 июня на ул. Победы в Самаре, в районе пересечения с ул. 22-го Партсъезда, произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и Lada X-Ray. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

По словам очевидца, автобус врезался в заднюю часть кузова легковушке, у которой от удара разбилось заднее стекло и деформировался кузов. А автобус остался без лобового стекла.

Данных о пострадавших нет. Отсутствуют сведения и о причинах случившегося. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

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